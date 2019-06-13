نتيجة مباراة مصر اليوم ضد تنزانيا ودياً ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا 2019

نتيجة مباراة مصر وتنزانيا اليوم، حيث تقام مباراة مصر وتنزانيا الودية مباشرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن المباريات الودية التي يجريها المنتخب المصري للاستقرار على القوام الأساسي للفريق قبل أنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة بمصر بداية من الأسبوع القادم.

نتيجة مباراة مصر اليوم

من المتوقع أن يدفع خفير أجيري المديري الفني للمنتخب الوطني بعدد كبير من اللاعبين ضمن تشكيلة منتخب مصر اليوم للاطمئنان على الفريق قبل أنطلاق البطولة الإفريقية، وتضم تشكيلة منتخب مصر اليوم كلا من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وفي خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف، وخط الوسط: نبيل عماد، طارق حامد، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان، بالإضافة إلي المهاجم: أحمد علي.

نتيجة مباراة مصر وتنزانيا اليوم

مصر 1 تنزانيا 0

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وتنزانيا مباشرة.

سيطرة من المنتخب المصري على مجريات اللقاء، وقد فشل جميع لاعبي الفريق في تسجيل أي أهداف رغم الكثير من الهجمات الخطيرة، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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بداية الشوط الثاني.

وصلنا للدقيقة 63 من المباراة، ومازالت نتيجة مباراة منتخب مصر حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

أحمد المحمدي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 64، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح الفراعنة.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر على تنزانيا بهدف دون رد.