أستراليا تقلب تأخرها أمام البرازيل وتحتفظ بآمالها في مونديال السيدات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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قلبت أستراليا تأخرها بهدفين أمام البرازيل وحققت فوزا مثيرا 3-2 الخميس في مونبلييه، محتفظة بآمالها في بلوغ دور الـ16 لكأس العالم 2019 في كرة القدم للسيدات.

افتتحت البرازيل التسجيل عبر نجمتها مرتا أفضل لاعبة في العالم ست مرات (27 من ركلة جزاء) ثم أضافت كريستيان هدفها الرابع في النسخة الحالية بعد ثلاثيتها خلال الفوز الافتتاحي على جامايكا (38).

لكن منتخب "ماتيلداس" دخل غرف الملابس مقلصا الفارق بهدف كايتلين فورد (45+1)، قبل أن تعادل كلوي لوغارزو، أفضل لاعبة في المباراة، في الثاني من تسديدة بعيدة ضعيفة خدعت الحارسة باربارا (58).

وجاء هدف الفوز الاسترالي من نيران صديقة لمونيكا وبتأكيد من تقنية الفيديو التي تدخلت أكثر من مرة في المباراة (66).

وقال مدرب استراليا انتي ميليتشيتش "هي من أفضل المباريات في كرة القدم الاسترالية. أنا فخور بالفتيات".

بدورها، قالت مرتا التي سجلت في النهائيات الخامسة لكأس العالم رافعة رصيدها الى 16 هدفا "الشعور سيكون أفضل لو حققنا الفوز. هذا تفصيل صغير في تاريخ كرة السيدات. يشرفني ذلك، لكن يتعين علينا القيام بأمور اضافية في هذه البطولة".

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وخاضت مرتا (33 عاما) التي تعاني من اصابة ولاعبة الوسط فورميغا (41 عاما) شوطا واحدا (تغيب عن المباراة الثالثة بداعي الايقاف)، فيما خرجت كريستيان (34 عاما) التي رفعت رصيدها الى 11 هدفا في كاس العالم قبل ربع ساعة على نهاية المباراة.

ورأت لوغارزو المتوجة بلقب أفضل لاعبة في المباراة والتي عانت كسرا في ساقها في شباط/فبراير الماضي "كان جميلا ان نخرج وظهرنا الى الحائط (بعد الشوط الاول). نحب القتال الجيد".

فيما تحدثت المهاجمة سام كير "تعرضنا لانتقادات كثيرة، لكننا عدنا.. لا نستمع للكارهين. أحب فتياتنا. يمكنكم رؤية ماذا يعني هذا الامر لنا. كنا نعرف اننا بين افضل 10 منتخبات".

وتعادلت البرازيل واستراليا بثلاث نقاط مع ايطاليا التي تلعب مع جامايكا الجمعة في رينس ضمن المجموعة الثالثة.

ويتأهل الى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وبلغت استراليا التي خسرت امام ايطاليا افتتاحا ربع النهائي في آخر ثلاث نسخ، فيما حلت البرازيل وصيفة في نسخة 2007 وبلغت الادوار الاقصائية في آخر خمس مشاركات.

ملخص مباراة أستراليا والبرازيل: