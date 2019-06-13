شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مصر تفوز 1 / 0 على تنزانيا ودياً بهدف المحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

بدأ المكسيكي خافيير أجيري ودية تنزانيا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :أحمد الشناوى

الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

الهجوم : أحمد على.

وتواجد على دكة البدلاء الـ12 لاعب وهم محمد الشناوى و محمود جنش و باهر المحمدي وعمر جابر و أحمد أيمن منصور ومحمود حمدي الونش و على غزال و مروان محسن و أحمد حسن كوكا وتريزيجيه و محمد النني و محمد صلاح ،واستبعد أجيري الثنائى محمد النني و محمد صلاح من المشاركة فى ودية المنتخب أمام تنزانيا.

الشوط الأول :

بدأت المباراة هجومية من قبل منتخب مصر وكانت أخطر الهجمات فى الدقيقة الثانية بعد تمريرة من أحمد المحمدي يقابلها وردة برأسية قوية تخرج ضربة مرمى.

يستمر الضغط من قبل لاعبي منتخب مصر و إستحواذ تام على الكرة وسط ملعب منتخب تنزانيا وتتوالي الهجمات من أحمد على و عمرو وردة عن طريق التسديد لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 7 عرضية من المحمدي تصل لعمرو وردة الذى يستقبلها بمهارة علي حدود منطقة جزاء تنزانيا يسددها قوية يخرجها الحارس.

الدقيقة 9 أول وصول لمنتخب تنزانيا على مرمى المنتخب المصري وتمريرة عرضية خطيرة يخرجها محمود علاء لركنية.

يستحوذ لاعبى المنتخب على الكرة لأكثر من دقيقة دون الوصول لمرمى منتخب تنزانيا.

الدقيقة 16 يعود منتخب تنزانيا للمباراة بعد عرضية داخل منطقة جزاء الفراعنة يخرجها محمود علاء يقابلها لاعب تنزانيا بتسديدة قوية لكنها بعيدة عن مرمي محمد الشناوي.

الدقيقة 17 مرور من وليد سليمان لأكثر من لاعب ويسدد كرة قوية تصطدم بدفاع تنزانيا.

يستحوذ لاعبى منتخب مصر على الكرة لكن دون خطورة على مرمى تنزانيا.

الدقيقة 21 عرضية من أيمن أشرف يقابلها عمرو وردة برأسية تخرج لركنية.

الدقيقة 23 عرضية رائعة من أحمد المحمدي يقابلها أحمد علي ضعيفة.

الدقيقة 24 تمريرة بينية رائعة من عبدالله السعيد لوليد سليمان داخل منطقة الجزاء يسددها قوية تصطدم بدفاع تنزانيا.

الدقيقة 25 إنذار " أصفر " لنبيل دونجا للتدخل العنيف مع لاعب تنزانيا.

الدقيقة 28 سيطرة من لاعبي منتخب مصر لكن دون وصول للمرمى

الدقيقة 31 تسديدة قوية من طارق حامد تعلو العارضة.

الدقيقة 33 يتوغل أيمن أشرف ويصل داخل منطقة الجزاء يسددها قوية أرضية يتصدي لها الحارس.

الدقيقة 34 عرضية رائعة من أيمن أشرف يقابلها أحمد على تخرج لركنية.

الدقيقة 34 ركنية تصل لأحمد على يقابلها برأسية لكن الكرة تعلو عارضة منتخب تنزانيا.

الدقيقة 37 ضربة حرة مباشرة للمنتخب على حدود منطقة الجزاء يتصدي لها وليد سليمان تخرج بعيد عن المرمي.

Advertisements

الدقيقة 40 تمريرة بينية رائعة من عمرو وردة تصل لأيمن أشرف يلعبها عرضية خطيرة تخرج لركنية.

الدقيقة 44 بينية رائعة من أحمد على يلعبها أرضية للمحمدي الذى يلعبها عرضية تصل لأحمد على مرة ثانية يقابلها برأسية تصطدم بدفاع تنزانيا.

الدقيقة 45 ضربة حرة مباشرة تصل لأحمد المحمدي يسددها قوية يخرجها لاعب تنزانيا داخل منطقة الجزاء ، ويطلق الحكم الدولى المصري محمد عادل بإنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجري المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر 4 تغييرات دفعة واحدة بنزول كلاً من محمود جنش و على غزال و أحمد أيمن منصور و أحمد حسن كوكا على حساب أحمد الشناوي و أيمن أشرف و طارق حامد و أحمد علي

.

يبدأ الشوط هجومياً من قبل لاعبى منتخب مصر ويحصل عمرو وردة على ضربة حرة مباشرة يتصدي لها عبدالله السعيد يلعبها عرضية قوية يخرجها الحارس بصعوبة لركنية.

الدقيقة 48 عرضية رائعة من عبدالله السعيد تصل لوليد سليمان يلعبها رأسية قوية يخرجها الحارس مانولا ببراعة .

يستمر الضغط من قبل لاعبي منتخب مصر لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 56 ضربة حرة مباشرة للمنتخب يسددها عبدالله السعيد تصطدم بلاعبي تنزانيا وتصل لأحمد أيمن منصور ثم المحمدي وحجازي يلعبها عرضية أرضية داخل منطقة جزاء تنزانيا يسددها الدفاع التنزاني.

يستمر اللعب فى وسط ملعب تنزانيا و يتناقل لاعبى المنتخب المصري الكرة لكن دون خطورة.

الدقيقة 60 تغيير خامس لمنتخب مصر بخروج وليد سليمان ونزول محمود تريزيجه.

الدقيقة 63 هجمة رائعة بعد تمريرة من وردة للمحمدي يلعبها عرضية لكن يخرج حارس تنزانيا.

الدقيقة 64 عرضية رائعة من أحمد أيمن منصور يقابلها المحمدي برأسية معلنا عن الهدف الأول للمنتخب.

الدقيقة 66 تمريرة بينية من عبدالله السعيد تصل لكوكا على حدود منطقة الجزاء يهيئها لتريزيجيه يسددها رائعة فوق عارضة منتخب تنزانيا.

الدقيقة 67 مرور رائع من تريزيجيه ويلعبها أرضية لكوكا يفشل فى استغلالها.

الدقيقة 69 عرضية رائعة أرضية لمنتخب تنزانيا يخرجها جنش ببراعة قبل الوصول لسماتا مهاجم تنزانيا.

الدقيقة 70 توغل لعمرو وردة من منتصف الملعب ويصل داخل منطقة جزاء تنزانيا ويسددها بمهارة تخرج بجوار القائم الأيسر.

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة مدافع تنزانيا.

يستمر اللقاء ويستحوذ لاعبي الفراعنة على مجريات المباراة بفضل تحركات تريزيجيه و عمرو وردة و عبدالله السعيد.

يهدأ اللقاء ويحافظ لاعبى المنتخب على الكرة للحفاظ على الهدف الذى أحرزه أحمد المحمدي فى الدقيقة 64 .

الدقيقة 84 ضربة حرة مباشرة لتنزانيا على حدود منطقة جزاء الفراعنة يخرجها أحمد حجازي ببراعة.

الدقيقة 85 يغادر محمد صلاح ملعب المباراة بعد وجوده خارج قائمة المباراة.

الدقيقة 88 تسديدة قوية لتنزانيا يتصدي لها جنش ويخرجها ببراعة.

الدقيقة 89 خروح عمرو وردة ونزول مروان محسن بدلاً منه.

الدقيقة 90+1 تمريرة رائعة من تريزيجيه لمروان محسن يلعبها لأحمد أيمن منصور يلعبها عرضية يتصدي لها الحارس قبل أن تصل لأحمد حسن كوكا.

الدقيقة 90+5 عرضيات خطيرة لمنتخب تنزانيا على مرمى جنش لينتهي اللقاء بعدها بفوز للفراعنة بهدف دون رد.