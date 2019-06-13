فيديو.. "جنش" يتألق ويحافظ علي شباك الفراعنة أمام تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود جنش حارس مرمي منتخب مصر في الحفاظ علي شباكه نظيفه بعد التصدي لتسديدة خطيرة لمهاجم تنزانيا فى المباراة الودية التى تجمع بينهما حالياً، على استاد برج العرب، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل. ويتقدم المنتخب الوطني بهدف نظيف احرزه احمد المحمدي قائد الفراعنة . Advertisements ودخل المنتخب الوطنى المواجهة بالتشكيل التالى:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد ونبيل عماد دونجا وأمامهما وليد سليمان وعبد الله السعيد وعمرو وردة فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم". ودفع المكسيكى أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بـ 4 تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني لمباراة تنزانيا بنزول كلاً من محمود جنش و على غزال و أحمد أيمن منصور و أحمد حسن كوكا على حساب أحمد الشناوي وأيمن أشرف وطارق حامد وأحمد علي.

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