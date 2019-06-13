شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع يخطف الأضواء أمام تنزانيا بـ"بدلة" علم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف مشجع للمنتخب الوطنى الأضواء بارتداءه لـ"بدلة" بألوان علم مصر أمام تنزانيا فى المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على استاد برج العرب، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

ودخل المنتخب الوطنى المواجهة بالتشكيل التالى:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد ونبيل عماد دونجا وأمامهما وليد سليمان وعبد الله السعيد وعمرو وردة فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".

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