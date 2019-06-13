شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 13/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها دخول الإدارة الحمراء بقوة فى ملف الصفقات الصيفية.

شريف اكرامي يعود من ألمانيا بعد أسبوع

يعود شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي من المانيا بعد أسبوع عقب إجراء جراحة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا يوم السبت الماضي .

ومن المقرر أن يقضي إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.

قانونية الأهلى تجتمع اليوم لمناقشة تطورات أزمة القيد الأفريقي

عقدت اللجنة القانونية بالنادي الاهلي اجتماعاً اليوم ، الخميس، لمناقشة تطورات شكوى النادي ضد اتحاد الكرة لدى لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية ، بعدما تقرر تأجيل شكوى الأهلي إلى يوم 2 يوليو المقبل.

الأهلي يؤمن لاعبيه خوفاً من الانتقال للزمالك في ميركاتو الصيف

قرر مسئولو النادي الاهلي تأمين لاعبي الفريق الذين اقتربوا من الرحيل عن النادي خلال ميركاتو الصيف المقبل خوفاً من الانتقال للزمالك خاصة بعدما شهدت الأيام الماضية أنباء عن انتظار مسئولي الزمالك رحيل هؤلاء اللاعبين من الأهلي حتى ينتقلوا للقلعة البيضاء في "ضربة قوية" في صراع الصفقات بين القطبين .

سوبر كورة يكشف بديل محمود متولى فى الأهلى حال فشل الصفقة

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استقر مسئولو النادى الأهلى على تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الأزمة التى حدثت هذا الموسم، عقب تعرض بعض عناصر الخط الخلفى لإصابات قوية، وتراجع مستوى البعض الآخر.

الأهلي يستضيف النسخة الرابعة لدورى ساتوك للأيتام بحضور شيخة ال ثانى.. صور

يستضيف النادى الأهلى فعاليات النسخة الرابعة لبطولة دورى ساتوك للأيتام لكرة القدم، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل فى الصالة المغطاة بالنادى الأهلى.