شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة " ضحك" بين صلاح وتريزيجيه على دكة بدلاء مصر فى ودية تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دكة بدلاء منتخب مصر خلال ودية تنزانيا المقامة حالياً باستاد برج العرب وصلة ضحك بين محمد صلاح نجم ليفربول و محمود ترزيجيه المتواجدان على دكة بدلاء المنتخب.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام تنزانيا ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

ويتواجد على دكة البدلاء الـ12 لاعب وهم محمد الشناوى و محمود جنش و باهر المحمدي وعمر جابر و أحمد أيمن منصور ومحمود حمدي الونش و على غزال و مروان محسن و أحمد حسن كوكا وتريزيجيه و محمد النني و محمد صلاح.

ودفع المكسيكي خافيير أجيري بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :أحمد الشناوى

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الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

الهجوم : أحمد على.

واستبعد أجيري الثنائى محمد النني و محمد صلاح من المشاركة فى ودية المنتخب أمام تنزانيا.