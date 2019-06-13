شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..صلاح يغادر دكة بدلاء المنتخب المصرى قبل نهاية المباراة أمام تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر دكة البدلاء فى ملعب برج العرب بالدقيقة 85 فى المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على استاد برج العرب، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

ودخل المنتخب الوطنى المواجهة بالتشكيل التالى:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد ونبيل عماد دونجا وأمامهما وليد سليمان وعبد الله السعيد وعمرو وردة فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".

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ودفع المكسيكى أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بـ 4 تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني لمباراة تنزانيا بنزول كلاً من محمود جنش و على غزال و أحمد أيمن منصور و أحمد حسن كوكا على حساب أحمد الشناوي وأيمن أشرف وطارق حامد وأحمد علي.