كاميرا سوبر كورة ترصد استقبال جماهير مصر لمحمد صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت جماهير المنتخب المصرى المتواجدة فى ستاد برج العرب بالاسكندرية، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على طريقتها الخاصة قبل مباراة تنزانيا فى المباراة الإستعدادية لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. لمشاهدة فيديو استقبال الجماهير لمحمد صلاح، اضغط هنا..

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