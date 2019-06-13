شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اجتماع الكاف غدًا .. ننشر مذكرة النجوم في إبراهيم نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسل مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، مذكرة رسمية إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، اعتراضا على اختيار إبراهيم نور الدين ضمن حكام بطولة كأس أمم افريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل.

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وجاءت مذكرة النجوم قبل ساعات من اجتماع لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" والتي من المقرر أن تجتمع ، غدا الجمعة، لنظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة.

وتضمنت مذكرة النجوم التالي: