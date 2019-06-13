شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل ناجى "عين" أجيرى على حراس المُنافسين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المكسيكى أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى مع أحمد ناجى مدرب حراس المرمى خلال سير اللقاء فى المنطقة الفنية خلال المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على استاد برج العرب، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

وتدور التساؤلات حول الحديث الثنائى حيث يعد الأقرب فى الحديث بينهما عن حارس تنزانيا ونقاط الضعف التى يمكن استغلالها من خلال سير الشوط الأول وأداء الحارس خلاله.

ودخل المنتخب الوطنى المواجهة بالتشكيل التالى:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد ونبيل عماد دونجا وأمامهما وليد سليمان وعبد الله السعيد وعمرو وردة فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".