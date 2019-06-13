شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة ..المحمدي يتقدم للمنتخب فى ودية تنزانيا بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد المحمدي مدافع منتخب مصر من إحراز هدف التقدم للفراعنة فى مرمى تنزانيا فى اللقاء المقام باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

أجري المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر 4 تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني لمباراة تنزانيا الودية بنزول كلاً من محمود جنش و على غزال و أحمد أيمن منصور و أحمد حسن كوكا على حساب أحمد الشناوي و أيمن أشرف و طارق حامد و أحمد علي.

يبدأ الشوط هجومياً من قبل لاعبى منتخب مصر ويحصل عمرو وردة على ضربة حرة مباشرة يتصدي لها عبدالله السعيد يلعبها عرضية قوية يخرجها الحارس بصعوبة لركنية.

الدقيقة 48 عرضية رائعة من عبدالله السعيد تصل لوليد سليمان يلعبها رأسية قوية يخرجها الحارس مانولا ببراعة .

يستمر الضغط من قبل لاعبي منتخب مصر لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 56 ضربة حرة مباشرة للمنتخب يسددها عبدالله السعيد تصطدم بلاعبي تنزانيا وتصل لأحمد أيمن منصور ثم المحمدي وحجازي يلعبها عرضية أرضية داخل منطقة جزاء تنزانيا يسددها الدفاع التنزاني.

يستمر اللعب فى وسط ملعب تنزانيا و يتناقل لاعبى المنتخب المصري الكرة لكن دون خطورة.

الدقيقة 60 تغيير خامس لمنتخب مصر بخروج وليد سليمان ونزول محمود تريزيجه.

الدقيقة 63 هجمة رائعة بعد تمريرة من وردة للمحمدي يلعبها عرضية لكن يخرج حارس تنزانيا.

الدقيقة 64 عرضية رائعة من أحمد أيمن منصور يقابلها المحمدي برأسية معلنا عن الهدف الأول للمنتخب.

الدقيقة 66 تمريرة بينية من عبدالله السعيد تصل لكوكا على حدود منطقة الجزاء يهيئها لتريزيجيه يسددها رائعة فوق عارضة منتخب تنزانيا.

الدقيقة 67 مرور رائع من تريزيجيه ويلعبها أرضية لكوكا يفشل فى استغلالها.

Advertisements

الدقيقة 69 عرضية رائعة أرضية لمنتخب تنزانيا يخرجها جنش ببراعة قبل الوصول لسماتا مهاجم تنزانيا.

الدقيقة 70 توغل لعمرو وردة من منتصف الملعب ويصل داخل منطقة جزاء تنزانيا ويسددها بمهارة تخرج بجوار القائم الأيسر.

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة مدافع تنزانيا.

انتهت أحداث الشوط الأول من ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم وتنزانيا بالتعادل السلبي فى اللقاء المقام باستاد برج العرب ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

ودفع المكسيكي خافيير أجيري بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :أحمد الشناوى

الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

الهجوم : أحمد على.