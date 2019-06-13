شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة ..التعادل السلبي بين مصر وتنزانيا فى الودية الأولي قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة من ودية منتخب مصر و تنزانيا المقامة باستاد برج العرب ما زال التعادل السلبي بين الفريقين ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

ودفع المكسيكي خافيير أجيري بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :أحمد الشناوى

الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

الهجوم : أحمد على.

ويتواجد على دكة البدلاء الـ12 لاعب وهم محمد الشناوى و محمود جنش و باهر المحمدي وعمر جابر و أحمد أيمن منصور ومحمود حمدي الونش و على غزال و مروان محسن و أحمد حسن كوكا وتريزيجيه و محمد النني و محمد صلاح ،واستبعد أجيري الثنائى محمد النني و محمد صلاح من المشاركة فى ودية المنتخب أمام تنزانيا.

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بدأت المباراة هجومية من قبل منتخب مصر وكانت أخطر الهجمات فى الدقيقة الثانية بعد تمريرة من أحمد المحمدي يقابلها وردة برأسية قوية تخرج ضربة مرمى.

يستمر الضغط من قبل لاعبي منتخب مصر و إستحواذ تام على الكرة وسط ملعب منتخب تنزانيا وتتوالي الهجمات من أحمد على و عمرو وردة عن طريق التسديد لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 7 عرضية من المحمدي تصل لعمرو وردة الذى يستقبلها بمهارة علي حدود منطقة جزاء تنزانيا يسددها قوية يخرجها الحارس.

الدقيقة 9 أول وصول لمنتخب تنزانيا على مرمى المنتخب المصري وتمريرة عرضية خطيرة يخرجها محمود علاء لركنية.

يستحوذ لاعبى المنتخب على الكرة لأكثر من دقيقة دون الوصول لمرمى منتخب تنزانيا.

الدقيقة 14 تمريرة قوية من منتخب تنزانيا على يسار أحمد الشناوي فى هجمة خطيرة .