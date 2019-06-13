حصاد الرياضة الصرية اليوم الخميس 13 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان . أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان فيديو .. صلاح و الننى يؤديان تدريبات خاصة ببرج العرب اتحاد الكرة يناقش تحمل تكلفة تطبيق الـ"var" مناصفة مع الأندية اتحاد الكرة يستقر على إجراء انتخابات لجنة الأندية منتصف أغسطس سوبر كورة يكشف سر هدية الـ100 مليون جنيه من جروس للزمالك Advertisements مرتضى منصور يخطر خالد جلال برسالة تجديد الثقة رافضاً استقدام أجنبى مصدر بالأهلي: نحترم قدرات إسلام عيسى لكن لم نتفاوض مع المصرى لضمه سوبر كورة يكشف بديل محمود متولى فى الأهلى حال فشل الصفقة مفاجأة .. حارس الأهلي مرشح لخلافة محمد عواد بالدوري السعودي

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