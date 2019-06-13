شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنت الحكم.. هل يستحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام تنزانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد المحمدى قائد المنتخب الوطنى باحتساب ركلة جزاء فى نهاية الشوط الأول لصالح الفراعنة فى لقاء تنزانيا، فى المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على استاد برج العرب، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

وجاءت مطالبة المحمدى باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الوطنى بعد تسديدته التى أبعدها لاعب تنزانيا من على خط المرمى.

ودخل المنتخب الوطنى المواجهة بالتشكيل التالى:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد ونبيل عماد دونجا وأمامهما وليد سليمان وعبد الله السعيد وعمرو وردة فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".