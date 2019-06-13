شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. التعادل السلبي بين مصر و تنزانيا.. و5 تغييرات لأجيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت السلبية تسيطر على ودية منتخب مصر أمام تنزانيا ، نتيجة و أداءاً فى اللقاء المقام باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

أجري المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر 4 تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني لمباراة تنزانيا الودية بنزول كلاً من محمود جنش و على غزال و أحمد أيمن منصور و أحمد حسن كوكا على حساب أحمد الشناوي و أيمن أشرف و طارق حامد و أحمد علي.

يبدأ الشوط هجومياً من قبل لاعبى منتخب مصر ويحصل عمرو وردة على ضربة حرة مباشرة يتصدي لها عبدالله السعيد يلعبها عرضية قوية يخرجها الحارس بصعوبة لركنية.

الدقيقة 48 عرضية رائعة من عبدالله السعيد تصل لوليد سليمان يلعبها رأسية قوية يخرجها الحارس مانولا ببراعة .

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يستمر الضغط من قبل لاعبي منتخب مصر لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 56 ضربة حرة مباشرة للمنتخب يسددها عبدالله السعيد تصطدم بلاعبي تنزانيا وتصل لأحمد أيمن منصور ثم المحمدي وحجازي يلعبها عرضية أرضية داخل منطقة جزاء تنزانيا يسددها الدفاع التنزاني.

يستمر اللعب فى وسط ملعب تنزانيا و يتناقل لاعبى المنتخب المصري الكرة لكن دون خطورة.

الدقيقة 60 تغيير خامس لمنتخب مصر بخروج وليد سليمان ونزول محمود تريزيجه.