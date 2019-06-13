شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد على يُهدد مرمى تنزانيا بـ"رأسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد أحمد على كامل مهاجم المنتخب الوطنى مرمى منتخب تنزانيا برأسية فى الدقيقة 35 من عمر المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على استاد برج العرب، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

ودخل المنتخب الوطنى المواجهة بالتشكيل التالى:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد ونبيل عماد دونجا وأمامهما وليد سليمان وعبد الله السعيد وعمرو وردة فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".