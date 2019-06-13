كريم عبد الجواد يتأهل لنهائي بطولة السوبر العالمي للاتحاد الدولي للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
فاز اللاعب كريم عبد الجواد ـ المصنف الرابع عالميًا ـ على اللاعب محمد الشوربجي ـ المصنف الثاني على العالم ـ في مبارة استمرت 27 دقيقة بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/2) (11/8) في منافسات الدور النصف النهائي من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي أي بي" وبذلك يصعد لنهائي البطولة ليواجه الفائز من مباراة طارق مؤمن و محمد أبو الغار.
وكذلك فازت الفرنسية كاميل سيرم ـ المصنفة الثالثة عالميًا ـ على نوران جوهر ـ المصنفة الرابعة علي العالم ـ حسب تصنيف للاتحاد الدولي للإسكواش في مباراة استمرت 37 دقيقة بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/9) (20/18) في منافسات الدور النصف النهائي من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك تصعد لنهائي البطولة لتواجه المصرية رنيم الوليلي.
يُذكر أن البطولة تُنظم من قبل أندية وادي دجلة بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 ألف دولار.
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