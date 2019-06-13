هازارد يتحدث عن.. حلم بدأ في الحديقة.. كيف رفض مودريتش طلبه.. وبداية المفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الجديد، عن حلم اللعب للفريق الذي بدأ من حديقة المنزل، إضافة إلى نقاشه مع مودريتش بشأن إمكانية الحصول على رقم 10 منه، وطريقة بداية المفاوضات من جانب النادي للحصول على خدماته.

وقال هازارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه أمام الإعلام اليوم الخميس: "أحلم بهذه اللحظة منذ نعومة أظفاري، ومنذ أن بدأت ألعب في الحديقة مع شقيقاي، وبدأنا نشجع ريال مدريد منذ الصغر، ولعبت في فرنسا وانجلترا، وظل اللعب لريال مدريد حلم كبير لي."

وأوضح سبب بكاء والدته أثناء تقديمه أمام الجماهير: "كلنا متأثرون بالانضمام لريال مدريد، وربما يكون بكاء والدتي يوضح أنها متأثرة بشكل أكبر."

وردًا على سؤال حول دور زين الدين زيدان في انتقاله للريال: "الجميع يعلم أن زين الدين زيدان كان مثلي الأهلي منذ الصغر، وتواجده على رأس الفريق كان له دور، لكن هذا ليس السبب الوحيد وإنما النادي نفسه هو الحلم."

وأبدى اللاعب البلجيكي استعداده للعب في أي مركز داخل الملعب: "أنا ألعب في أي مركز، لكن المركزان المفضلان بالنسبة لي هما رقم 10 والطرف الأيسر، لكن أينما يطلب مني اللعب سأتواجد."

وتابع: "أحب الاستمتاع باللعب في الميدان والفوز بالمباريات، ونتيجة لذلك الفوز بالألقاب وصناعة التاريخ مع هذا النادي."

ولم يبد هازارد تمسكه بتنفيذ ركلات الجزاء كما كان الحال في تشيلسي: "عندما تلعب مع نادي مثل ريال مدريد لا يوجد نجم أوحد، والكل في الفريق نجوم، أنا أصل إلى الفريق بدور جديد، يختلف عن تشيلسي الذي لعبت 7 سنوات معه، واعتقد أن القائد (راموس) يجيد تسديد ركلات الجزاء ولا أظن أنه سيطلب مني القيام بذلك وسيواصل تنفيذها بشكل جيد."

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ونفى أن يكون قد تأخر في توقيت انضمامه للريال: "لم أتأخر في الانضمام لريال مدريد فأنا عمري 28 عامًا، وقمة أداء اللاعب تكون بين 25 و33 سنة، واللعب لريال مدريد وتحقيق هذا الحلم يجعلني أعمل دائمًا على تطوير نفسي."

وأوضح كيف بدأت المفاوضات مع الريال: "بدأت الأمور بطريقة جدية الموسم الماضي بعد كأس العالم وبقيت لموسم أخر مع تشيلسي وأعتقد أنني استفدت على المستوى الشخصي ومستوى الفريق بعد الفوز بالدوري الأوروبي وقررت أن تكون هذه هي الفترة الأفضل من أجل التوقيع."

وأضاف: "لقد إلتقيت مع رئيس النادي في لندن بمناسبة تقديم أحد الجوائز، وتحدثنا وأفصح لي عن رغبة النادي في التعاقد معي وكنت سعيد جدًا."

وتحدث عن مسألة رقم القميص: "كنت محظوظ للحديث مع مودريتش عن طريق كوفاسيتش، وسألته إن كان يمكن أن يمنحني الرقم 10 فرفض، وسأبحث إن كان هناك رقم أخر، وفي النهاية لا يهم الرقم والأهم دائما القميص الذي ترتديه."

وتجاهل فكرة السعي وراء تحقيق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: "سأحاول من خلال ريال مدريد أن أكون أفضل لاعب في العالم، لكن الأهم من ذلك هو أنني سوف أحاول أن أجعل من فريقي الأفضل في العالم."

واعتبر كريم بنزيما من أفضل مهاجمي العالم، قائلًا: "ستكون العلاقة الفنية مع بنزيما مثيرة للاهتمام، وأعتقد أن بنزيما وقد سعدت باللعب أمامه في فرنسا، فهو من أفضل المهاجمين في العالم، يمكن أن نتعامل معًا بشكل جيد، وأرغب في التعاون معه داخل الميدان وخارجه."

ورفض التعليق على إمكانية تعاقد الفريق مع مبابي وبوجبا: "لست هنا لأتحدث عن التعاقدات، لقد وقعت مع النادي وسألعب مع الجميع، هناك عناصر قادمة، وفريق متواجد بالفعل وعلينا أن نتعاون معًا، لست أنا من يتعاقد ولا من يقرر شكل الفريق."