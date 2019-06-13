مباشر.. مصر 1 - 0 تنزانيا .. المحمدي يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة محمد مصطفى:

حقق المنتخب الوطني فوزًا باهتا على تنزانيا بهدف نظيف، في أول وديات الفراعنة ضمن المعسكر الإعدادي الأخير استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

أحرز هدف المنتخب الوحيد أحمد المحمدي في الدقيقة 64 من رأسية رائعة إثر عرضية من أحمد أيمن منصور.

وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويخوض المنتخب المصري البطولة ضمن المجموعة الاولى بجانب منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، فيما يقع منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال.

ويلتقي المنتخب الوطني يوم الأحد المقبل أمام غينيا في آخر وديات الفراعنة لكأس الامم.

ولعب المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي - أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف - نبيل دونجا - طارق حامد - عمرو وردة - عبدالله السعيد - وليد سليمان - أحمد علي.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة الثانية كاد المنتخب المصري أن يتقدم مبكرًا عن طريق عرضية أحمد المحمدي، ولكن رأسية عمرو وردة علت العارضة.

حاول بعدها وردة المرور من الجانب الأيسر ليسدد كرة قوية ولكن تصدى لها الحارس التنزاني.

وحصل وليد سليمان على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها عبدالله السعيد، ولكن الدفاع التنزاني تصدى مجددًا.

وحاول سماتا قيادة هجمة مرتدة ولكن طارق حامد تألق وأنهى الهجمة مبكرًا.

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ولعب أيمن أشرف كرة عرضية في الدقيقة 33 ليحولها أحمد علي بجانب القائم، لينطلق بعدها أيمن أشرف مجددًا ويدخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن الحارس يتصدى لها.

وشكل الثنائي أيمن أشرف وعمرو وردة جبهة قوية، ولكن عرضيات أشرف لم تشكل خطورة على مرمى تنزانيا.

وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، ومن إحدى الكرات العرضية، لعب المحمدي الكرة ولكن دفاع تنزانيا أنقذها على خط المرمى، ليستمر التعادل السلبي في الشوط الأول للمباراة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع أجيري بجنش بدلا من الشناوي، وأحمد أيمن منصور بدلا من أيمن أشرف، وعلي غزال بدلا من طارق حامد، وكوكا بدلا من أحمد علي.

وكاد وليد سليمان أن يتقدم للمنتخب المصري في بداية الشوط الثاني، بعد عرضية من المحمدي حولها الحاوي برأسه ولكن اصطدمت بالقائم.

ودفع أجيري بخامس تبديلاته بنزول تريزيجية بدلا من وليد سليمان.

وفي الدقيقة 64 لعب أحمد أيمن منصور كرة عرضية، حولها المحمدي رأسية في المرمى ليتقدم للمنتخب المصري بأول أهدافه.

استمر الأداء الباهت للمباراة رغم سيطرة لاعبي المنتخب الوطني على معظم أوقات المباراة.

وكاد سماتا أن يحرز التعادل في الدقيقة 89 بعد خطأ من محمود علاء، إلا أن جنش تألق وأبعد الكرة.

ودفع أجيري بمروان محسن بدلا من عمرو وردة في الدقيقة الاخيرة.

واستمرت اللحظات الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب بهدف وحيد.