الإسماعيلي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين شباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:
أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن تعاقده رسميًا مع ثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ استعدادًا للموسم المقبل.
وتم الكشف عن أسماء اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي وهم كلا من كريم علاء ظهير أيسر مصر المقاصة مواليد ٩٩، عمرو البغدادي حارس النادي المصري مواليد ٢٠٠٠ وأحمد رجب صانع ألعاب سموحة مواليد 2000.
ويتبقى للإسماعيلي مباراة واحدة ببطولة الدوري أمام الزمالك؛ حيث ستُقام يوم 26 يوليو المقبل.
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 3نقاط عن مصر المقاصة السادس الذي أنهى مبارياته بالدوري.
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