ريال مدريد يقدم هازارد.. واللاعب: حلم الطفولة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

وجه البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي السابق ولاعب ريال مدريد الجديد كلمة إلى جماهير الفريق الإسباني في ملعب سنتياجو بيرنابيو في المؤتمر الصحفي الرسمي لتقديمه.

وفي المؤتمر الصحفي في ملعب ريال مدريد التاريخي قال هازارد:"اسمحوا لي أن أتحدث بالفرنسية لأن لغتي الإسبانية ما زالت غير جيدة، أود أن أوجه الشكر لعائلتي ورئيس النادي والجميع هنا".

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ونجح ريال مدريد في التعاقد مع نجم تشيلسي وأفضل صانع ألعاب في بريميرليج موسم 2018-2019 في صفقة أكدت الصحف الإنجليزية أن قيمتها تصل إلى 150 مليون إسترليني بالإضافات والمكافآت.

وأضاف هازارد:"للأسف عائلتي ما زالت في لندن بسبب ارتباط أبنائي بالدراسة هناك، لكنني متعطش لارتداء هذا القميص (قميص ريال مدريد)".

وأنهى النجم البلجيكي:"حلم الطفولة كان دائماً اللعب لريال مدريد، والآن هذا الحلم تحقق، وأصبحت متعطشاً لتحقيق الألقاب هنا مع هذا الفريق".