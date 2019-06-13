تشكيل مصر.. السعيد وسليمان أساسيان.. وعلي يقود الهجوم أمام تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي مدني: أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفريق لمواجهة تنزانيا في المباراة الدولية الودية التي تقام اليوم الخميس على استاد برج العرب. وتشهد المباراة مشاركة الثنائي عبدالله السعيد ووليد سليمان بشكل أساسي، فيما يتواجد أحمد علي مهاجم المقاولون العرب في قيادة الهجوم. ويعتمد الفراعنة في خط الوسط على الثنائي نبيل عماد، وطارق حامد أصحاب أدوار دفاعية. وجاء التشكيل كما يلي: Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف. خط الوسط: نبيل عماد، طارق حامد، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان. المهاجم: أحمد علي.

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