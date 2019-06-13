تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن التشكيل الرسمي للمنتخب في مواجهة اليوم أمام تنزانيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.

وشهد تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم العديد من التغييرات، أبرزها مشاركة أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري الممتاز في مركز رأس الحربة الصريح.

وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

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خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي وأيمن أشرف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، طارق حامد وعبدالله السعيد.

الهجوم: عمرو وردة، وليد سليمان وأحمد علي.