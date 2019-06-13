تقدم منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، بالهدف الأول في شباك تنزانيا، في المواجهة الودية التي تجمع الفريقين على

ستاد برج العرب، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الامم الإفريقية مصر 2019.

سجل الهدف أحمد المحمدي في الدقيقة 64 من رأسية رائعة بعدما تلقى عرضية أحمد أيمن منصور، لتصبح النتيجة تقدم مصر بهدف نظيف.

شاهد هدف منتخب مصر الأول في شباك تنزانيا