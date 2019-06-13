شاهد.. أول ظهور لهازارد بقيمص ريال مدريد

ظهر البلجيكي إيدين هازارد المنضم حديثًا لفريق ريال مدريد، مرتديًا قميص النادي أثناء تقديمه للجماهير على ملعب سانتياجو برنابيو. وانضم هازارد البالغ من العمر 28 عامًا إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من عامًا إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بغت قيمتها 100 مليون يورو. وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم لتقديم هازارد برفقة لوكا يوفيتش المنضم هو الأخر للنادي الملكي، بملعب سانتياجو حضورًا جماهيرًا كثيفًا حيث بلغ حضر 50 ألف مشجع. شاهد هازارد بقميص ريال مدريد : Advertisements

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