منتخب مصر يفشل في هز شباك تنزانيا بالشوط الأول

فشل منتخبنا الوطني في هز شباك نظيره التنزاني خلال الشوط الأول الذى انتهي بالتعادل السلبي في بروفة بستاد برج العرب إستعدادا لخوض نهائيات الامم الأفريقية.

الشوط الاول

بدأ اللقاء بهجمة مصرية عن طريق المحمدي الذى لعب عرضية تصل سهل في يد الحارس التنزاني مانولا.

يحاول منتخب تنزانيا من خلال الانطلاق السريع في عمق دفاعات مصر من خلال المهاري سماكه و وحسن

كيسي وموسوبا ولكن دفاع الفراعنة نجح بسهولة في تكسير الهجمات نظرا لتواضع المستوى.

هدأ رتم اللقاء مع تحركات فريدة من عمرو وردة وايمن اشرف المدافع الذى تقدم كثيرا ولعب عرضيات لم تجد المتابع الجيد خاصة مع تراجع المنافس للحفاظ على شباكه نظيفة.

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نجح شلوكو في الابتعاد عن الرقابة

وسدد قوية بجوار القائم مستغلا ارتداد الكرة سهلة امامه.

يضغط منتخبنا في الدقائق الاخيرة وبرأسه احمد على تحت ضغط من طولية ايمن اشرف بعيدا عن المرمى تليها تسديدة لايمن اشرف ببيمناه على حدود المنطقة يبعد الكرة بصعوبة الحارس مانولا.

كاد يسجل احمد على مع " زحمة" الهجمات المصرية من ركنية وعلى رأسه دون ضغط فوق العارضة.

لعب المنتخب التنزاني بخشونة في الدقائق ويحصل حميدو ماو على انذار ويسدد وليد سليمان وينقذ المدافع ميشيل من على خط المرمى.