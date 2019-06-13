الاسماعيلي يبحث عن دعم صفوفة من خلال البطولة الأفريقية

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية التى ستنطلق في 19 يونية القادم.
وتضم اللجنة كلآ من إسماعيل حفنى ، عادل أبو جريشة ، طارق زين ،أبو طالب العيسوى ، أشرف خضر ، أحمد قناوى ، عاطف عبد العزيز ، أحمد فكرى الصغير ، محمد محسن أبو جريشة ، غريب فتحى ، اسلام كاظم ،بالإضافة الى محمود
وتتابع اللجنة جميع مباريات البطولة من داخل ملاعب المباريات ، حيث أنهى الجهاز الإدارى للنادى تصاريح حضورهم للمباريات من داخل الملعب ، وذلك لاختيار أفضل العناصر المتاحة للانضمام فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الدراويش بلاعبين دوليين قادرين على عمل إضافة فنية.
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