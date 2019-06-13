وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غلى ستاد برج العرب لمساندة منتخب مصر خلال مباراته الودية أمام تنزانيا والتي تجمع المنتخبين حاليا. تجمع المنتخبين حاليا. استقبل الوزير هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء المجلس المتواجدين في مقصورة ستاد برج. ويلتقي منتخب مصر نظيره التنزاني وديا على ستاد برج العرب في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يصل برج العرب لمساندة المنتخب في ودية تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.