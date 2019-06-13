الإسماعيلي يضم ثلاثة ناشئين للفريق الأول

تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على ضم كريم علاء ظهير أيمن فريق مصر المقاصة مواليد 99، ويجيد اللعب بأكثر من مركز من بينهم الجناح الأيمن وفى خط الوسط.
وضم أيضاً النادي اللاعب الشاب كريم علاء بعد متابعة طويلة لمشاركاته بدورى الجمهورية والتى نجح خلالها فى لفت الانظار ، حيث قدم مستوى مميز ضمن صفوف فريقه السابق ، ليتم الحصول على توقيعه خلال فترة وذلك قبل نهاية مدة عقده بستة أشهر رغم رفضه ناديه رحيله ومطالبته بتوقيع عقد جديد الا أنه فضل ارتداء القميص الأصفر.
وأتم مجلس الإدارة التعاقد مع عمرو البغدادي حارس مرمي النادي المصري ومنتخب مصر مواليد ٢٠٠٠ بصفة رسمية.
ونجح الإسماعيلى فى ضم الحارس
كما نجحت إدارة الدراويش فى إتمام اجراءات التعاقد مع أحمد رجب جناح وصانع ألعاب فريق سموحة مواليد 99،وذلك بعد تألقه بشكل لافت للنظر ضمن منافسات دورى الجمهورية وإثر إشادة اللجنة الفنية بمستواه الفنى وقدراته البدنية والتى قدمت توصية للجنة التعاقدات برئاسة محمد خلف بضرورة التعاقد مع اللاعب الذى ينتظره مستقبل كبير. وتم تصعيد رجب لصفوف الفريق الأول
ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى لانتقاء أفضل العناصر الشابة المميزة بمختلف الاعمار السنية من أجل تدعيم صفوف قطاع الناشئين ، تمهيدا لتصعيدهم للفريق الأول بعد اكتسابهم الخبرات الفنية وسعيا لاعادة الفريق منافسا وحاصدات للألقاب.
كما تتطلع إدارة الدراويش لإعادة تجربة فريق 99 فى الموسم الجديد ، بعد النجاح فى الخطة الموضوعة والتى تمثلت فى التتويج ببطولة دورى الجمهورية الموسم المنقضى ، ليتم تصعيد المميزين منهم لصفوف الفريق الأول ومن المقرر أن يتم الاعتماد على جهود بعضهم فى المنافسات المقبلة حسب الحاجة الفنية.
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