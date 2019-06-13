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50 ألف مشجع بـ"سانتياجو برنابيو" من أجل هازارد

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شهد ملعب سانتياجو برنابيو معقل ، حضورًَا جماهيرًا كبيرًا، اليوم الخميس، أثناء الإعلان عن انضمام البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الفريق الملكي.

وبلغ الحضور الجماهير بملعب سانتياجو برنابيو 50 ألف متفرج لمتابعة المؤتمر الصحفي

لإعلان انضمام هازارد لصفوف الفريق.

وانضم اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 100

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مليون يورو، بعد مفاوضات بين إدارة الناديين دامت لطيلة عامين.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يقدم لاعبيه الوافدين حديثًا إيدين هازارد ولوكا يوفيتش في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في إطار سياسة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قادرة لإعادة الفريق مرة أخري لمنصات التتويج بالبطولات.

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