شهد ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، حضورًَا جماهيرًا كبيرًا، اليوم الخميس، أثناء الإعلان عن انضمام البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الفريق الملكي.
وبلغ الحضور الجماهير بملعب سانتياجو برنابيو 50 ألف متفرج لمتابعة المؤتمر الصحفيلإعلان انضمام هازارد لصفوف الفريق.
وانضم اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 100
جدير بالذكر أن ريال مدريد يقدم لاعبيه الوافدين حديثًا إيدين هازارد ولوكا يوفيتش في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في إطار سياسة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قادرة لإعادة الفريق مرة أخري لمنصات التتويج بالبطولات.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 ألف مشجع بـ"سانتياجو برنابيو" من أجل هازارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.