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أليجري يكشف وجهته المقبلة بعد رحيله عن يوفنتوس

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أعلن الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، عن وجهته المقبلة بعد انفصاله عن السيدة العجوز.

وقال أليجري في تصريحاته لموقع "كالتشيو ميركاتو " الإيطالي: "سأحتاج إلى راحة لمدة عام، لأعيد شحن طاقتي مرة أخرى، وإعادة

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الاهتمام بحياتي الشخصية مع العائلة والأطفال والأصدقاء".

وكانت بعض التقارير أشارت إلي أن أليجري سيتولي قيادة في الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه ماوريسيو ساري.

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