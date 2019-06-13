أليجري يكشف وجهته المقبلة بعد رحيله عن يوفنتوس

أعلن الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، عن وجهته المقبلة بعد انفصاله عن السيدة العجوز.
وقال أليجري في تصريحاته لموقع "كالتشيو ميركاتو " الإيطالي: "سأحتاج إلى راحة لمدة عام، لأعيد شحن طاقتي مرة أخرى، وإعادة
وكانت بعض التقارير أشارت إلي أن أليجري سيتولي قيادة تشيلسي في الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه ماوريسيو ساري.
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