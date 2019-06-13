رسميا: النجم الساحلى يستضيف بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري

يستضيف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في نسختها الحادية و الأربعين لكرة اليد خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2019. الأربعين لكرة اليد خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2019. و يمثل كرة اليد المصرية في هذه البطولة نادي الزمالك بطل دوري المحترفين لهذا الموسم و نادي سبورتنج بطل السوبر لهذا الموسم.

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