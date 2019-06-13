ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد "هازارد" بحضور 50 ألف متفرج

قدّم ريال مدريد الإسباني لاعبه الجديد الدولي البلجيكي إيدين هازارد، اليوم الخميس، أمام حشود جماهيرية غفيرة احتشدت في ملعب سانتياغو برنابيو.



أعرب البلجيكي إيدين هازارد، عن سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال صيف العام الجاري، مشيرًا إلى أنه حقق حلم طفولته.



وقال هازارد، خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير الملكي: "أتوجه بجزيل الشكر لإدارة ريال مدريد، وأنا فقط أتطلع إلى اللعب لهذا النادي وتحقيق الألقاب".



وأضاف: "اللعب لريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة، والآن أنا هنا، وأريد فقط الاستمتاع بهذه اللحظة".



وكان ريال مدريد قد تعاقد مع هازارد، من صفوف تشيلسي، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2024.





من المتوقّع أن يحمل هازارد القميص رقم 7 التاريخي في ريال مدريد، حيث تشير العديد من التقارير أن ماريانو دياز في طريقه لمغادرة الفريق إما بالبيع النهائي أو بنظلم الإعارة بالتالي سيكون الرقم 7 من نصيب الدولي البلجيكي.



واحتشدت أعداد كبيرة من جماهير ريال مدريد استعداداً لاستقبال نجمهم الجديد القادم من تشيلسي الإنكليزي بعد طول انتظار.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد، تبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 68 مليون يورو كمتغيرات.



وشهد تقديم هازارد حضوراً جماهيرياً كبيراً حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى حضور أكثر من 50 ألف متفرج.