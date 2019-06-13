رياضة | موعد مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

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في مواجهة من العيار الثقيل يخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة نارية أمام منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر بالفترة ما بين 21 يونيو وحتي 19 يوليو .

منتخب ساحل العاج المعرف باسم كوت ديفوار واحد من المنتخبات الكبري المشاركة في البطولة الإفريقية حيث يملك تاريخ كبير في هذا المحفل القاري خلال مشاركته السابقة كما أنه حامل نسخة 2015 بعد التتويج بها على حساب منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

ويملك منتخب كوت ديفوار العديد من الأسماء اللامعة ضمن القائمة أبرزها أورييه لاعب فريق توتنهام الإنجليزي وفرانك كيسي لاعب وسط ميلان الإيطالي بالإضافة إلى نيكولاس بيبي مهاجم فريق ليل الفرنسي وويلفرد زاها مهاجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

موعد مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

تنتطلق مباراة كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا يوم 24 يونيو المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب ستاد السلام.

وسيخوض بعد ذلك منتخب كوت ديفوار المباراة الثانية أمام منتخب المغرب يوم 28 من الشهر نفسه الساعة السابعة مساءا على ملعب ستاد السلام ثم يخوض المباراة الثالثة امام منتخب ناميبيا يوم 1 يوليو القادم في السادسة على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

إذاعة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في بطولة إفريقيا على قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT

قائمة منتخب كوت ديفوار المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:

حراس المرمى: سيلفان جوبوهوو (مازيمبي - الكونغو الديموقراطية) - تابي إرا إليزير (سان بيدرو - كوت ديفوار) - سانجاري بادرا (فري ستيت ستارز - جنوب إفريقيا)

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لاعبو الخط الدفاعي: سيرجي أورييه (توتنام - إنجلترا) - مامادو باكايوكو (ريد ستار - فرنسا) - وونلو كوليبالي (أسيك ميموزا - كوت ديفوار) - تراوري إسماعيل (أنجيه - فرنسا) - ويلفريد كانون (أدو دين هاج - هولندا) - سيمون ديلي (سلافيا براج - التشيك) - كومارا شيخ (الوداد - المغرب)

لاعبو خط الوسط: فرانك كيسي (ميلان - إيطاليا) - سيري دي (نيوشاتل - سويسرا) - جيان فيليب جبامين (ماينز - ألمانيا) - سيري جان ميشيل (فولام - إنجلترا) - فيكتورين أنجبان (ميتز - فرنسا) - سانجاري إبراهيم (تولوز - فرنسا)

لاعبو خط الهجوم: جوناثان كودجيا (أستون فيلا - إنجلترا) - ويلفريد بوني (العربي - قطر) - ماكسويل كورنيه (ليون - فرنسا) - أسالي روجيه (يانج بويز - سويسرا) - نيكولاس بيبي (ليل - فرنسا) - ويلفريد زاها (كريستال بالاس - إنجلترا) - ماكس جراديل (تولوز - فرنسا)

قائمة منتخب جنوب إفريقيا المشاركة في بطولة إفريقيا:

حراسة المرمى: دارين كيت (بيدفيست ويست) - روني وليامز (سوبر سبورت يونايتد) - بروس بفوما (كايزر تشيفز).

الدفاع: دانيال كاردوسو (كايزر تشيفز) - رامهوناي مباهليه (كايزر تشيفز) - مانيلا (هولاندو) - تيلاني هلاتشوايو (فيتر) - هالنتي (بيديفيست ويست) - بوهليزا مكانازي (فيتس) - ثانسانقا مكيز (كيب تاون سيتي).

الوسط: بونجاني زونجو (أميان الفرنسي) - دين فورمان (سوبر سبورت) - كاموهيلو موكوتجو (برينتفورد الإنجليزي) - ثيمبا زواني (صن داونز) - تياني مابوندا (صن داونز)، ثيلاني سيريرو (فيتيس أرنهايم الهولندي) - ثيمبينكوسي لورش (أورلاندو) - هلوفو كيكانا (صن داونز).

الهجوم: ليبو موثيبا (ستراسبورج الفرنسي) - لارس فيلوبوك (سبارتا روتردام الهولندي) - بيرسي تاو (رويال يونيون البلجيكي) - اليجانس موبوي (صنداونز) - سيبوسيسو فيلياكازي (صنداونز).