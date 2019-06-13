رياضة | الحكم بإعادة إنتخابات نائب الرئيس بنادى دكرنس (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم بإعادة إنتخابات نائب الرئيس بنادى دكرنس (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت هيئة التحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية نهائيا بإعادة الإنتخابات على مقعد نائب الرئيس بنادى دكرنس الرياضى بعد رفض الطعن والإستئناف المقدم من مجلس إدارة نادى دكرنس على الحكم السابق ببطلان الإنتخابات.

وكان المرشح المستبعد من الإنتخابات رمضان حبيب قد تقدم بطعن على قرار إستبعاده لدواعى أمنية من خوض الإنتخابات التى أقيمت نهاية العام الماضى وأسفرت عن فوز تامر إسماعيل بمنصب نائب رئيس النادى وهو ماتم قبوله والإستئناف على الحكم الأول من قبل مجلس إدارة النادى برئاسة الخضر إبراهيم.

وحكمت الهيئة بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الأوليمبية بإعتماد نتيجة إنتخابات نادى دكرنس على مقعد نائب الرئيس والتى أقيمت فى أكتوبر الماضى وألزمت المحتكم ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

بهذا الحكم أصبح واجبا على مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى فى حال إستلام حيثيات الحكم التنفيذ خلال مدة زمنية لاتزيد عن ٦٠ يوما أو مع أول إنعقاد للجمعية العمومية بالنادى.