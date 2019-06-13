رياضة | المقابل المادي يوقف انتقال بينافينتي للدوري البلجيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقابل المادي يوقف انتقال بينافينتي للدوري البلجيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت مفاوضات نادي جينك البلجيكي مع إدارة نادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدمات البيروفي كريستيان بينافينتي مهالجم الفريق الأول لكرة القدم، خحلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب المقابل المادي.

وكانت إدارة نادي جينك البلجيكي، تقدمت بعرض رسمي إلى بيرميدز سبورت للظفر بخدمات اللاعب، خلال الموسم المقبل، إلا أن المقابل المادي حال دون ذلك.

وأكد موقع "فوتبول البلجيكي"، أن نادي جينك يرفض دفع 5 ملايين يورو لشراء بينافينتي في الموسم الجديد من نادي بيراميدز المصري، وهو الأمر الذي يمثل أزمة كبيرة بخلاف الراتب السنوي المرتفع الذي يتقاضاه اللاعب في الفريق المصري.

وانضم كريستيان بينافينتي إلى بيراميدز في شهر يناير الماضي، قادمًا من صفوف شارلروا البلجيكي.