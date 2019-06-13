رياضة | أمم إفريقيا 2019 بين الوافدين الجُدد والعائدين بعد غياب (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا 2019 بين الوافدين الجُدد والعائدين بعد غياب (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد النسخة الثانية والثلاثون من بطولة أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل، مشاركة 3 منتخبات إفريقية في العرس القاري للمرة الأولي في تاريخها، كما تعود بعض المنتخبات للمشاركة في البطولة بعد فترة غياب طويلة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير المنتخبات التي تشارك في بطولة أمم إفريقيا لأول مرة، والمنتخبات العائدة للظهور بالحدث القاري بعد سنوات غياب:-

- الوافدون الجدد:

مدغشقر:

يشارك منتخب مدغشقر في بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه، بعدما نجح في حجز بطاقة تأهله للبطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولي بالتصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين خلف منتخب السنغال متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة، وتفوق على منتخبي غينيا الاستوائية والسودان، ويتطلع لتحقيق مفاجأة في كان 2019.

موريتانيا:

ثاني الوجوه الجديدة في بطولة أمم إفريقيا 2019 منتخب موريتانيا والذي

وصعد للبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة التاسعة بالتصفيات برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين، خلف المنتخب الانجولي، ومتفوقًا على منتخبي بوركينا فاسو وليسوتو، ويلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس، ومالي وأنجولا.

بوروندي:

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ثالث المنتخبات التي تسجل مشاركتها الأولي في بطولة أمم إفريقيا منتخب بوروندي والذي تأهل لنهائيات "كان 2019" بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات، خلف منتخب مالي صاحب المركز الأول برصيد 14 نقطة، ومتفوقًا على منتخبي الجابون وجنوب السودان، ويلعب في المجموعة الثانية مع مدغشقر ونيجيريا وغينيا.

- العائدون بعد غياب:

كينيا:

يشارك منتخب كينيا في بطولة أمم إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، والأولي منذ 15 عامًا وتحديدًا منذ مشاركته في نسخة 2004، وصعد المنتخب الكيني بعدما

بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 7 نقاط ويلعب بالمجموعة الثالثة مع السنغال، والجزائر وتنزانيا.

تنزانيا:

يعود منتخب تنزانيا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بعد غياب 39 عامًا، حيث تعود آخر مشاركة له إلي نسخة 1980 وصعد للبطولة القارية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة رقم 12 بالتصفيات برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين، ويلعب بالمجموعة الثالثة بالبطولة مع السنغال والجزائر وكينيا.

ناميبيا:

يسجل منتخب تنزانيا المشاركة الثالثة له في بطولة أمم إفريقيا والأولي منذ 11 عامًا وتحديدًا منذ مشاركته في نسخة 2008، وصعد المنتخب الناميبي لنهائيات البطولة القارية بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة 11 في التصفيات برصيد 8 نقاط، ويلعب ضمن مجموعة الموت مع منتخبات كوت ديفوار والمغرب وجنوب افريقيا.