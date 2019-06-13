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رياضة | هازارد يكشف الفارق بين البريمرليج والليجا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يكشف الفارق بين البريمرليج والليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ‏إيدين هازارد لاعب نادي ، إنه من خلال المواسم الخمسة الماضية حقق ريال مدريد الكثير من البطولات، وأن كل فريق يمر بحالة جيدة وسيئة.

وقال هازارد أثناء المؤتمر الصحفي الخاص به لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "الآن جاء وقت النهوض من جديد، والاستمرار بالعمل وتحقيق البطولات مع ريال مدريد".

وتابع : "أسلوب اللعب هنا مُختلف عن البريميرليج، لا اُفضل أسلوب على آخر، وسوف أتأقلم هنا".

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