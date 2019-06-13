رياضة | هازارد يكشف الفارق بين البريمرليج والليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يكشف الفارق بين البريمرليج والليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ‏إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد، إنه من خلال المواسم الخمسة الماضية حقق ريال مدريد الكثير من البطولات، وأن كل فريق يمر بحالة جيدة وسيئة.

وقال هازارد أثناء المؤتمر الصحفي الخاص به لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "الآن جاء وقت النهوض من جديد، والاستمرار بالعمل وتحقيق البطولات مع ريال مدريد".

وتابع : "أسلوب اللعب هنا مُختلف عن البريميرليج، لا اُفضل أسلوب على آخر، وسوف أتأقلم هنا".