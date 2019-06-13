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رياضة | هل سترتدي القميص رقم 10 ؟ .. هازارد يجيب

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أكد ‏إيدين هازارد لاعب نادي ، إنه تحدث مع كورتوا حارس الفريق كثيراً، وأنه اخبره عدم التردد أبداً لان ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم.

وواصل هازارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص به : "كورتوا صديقي والجميع يعرف ذلك، وسعيد جداً بتواجده معي في ريال مدريد ومنتخب بلجيكا".

وتابع : " تحدثت مع لوكا مودريتش لاعب خط وسط الفريق، وطلبت منه ان يعطيني الرقم 10 مازحاً لكنه رفض"..

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