رياضة | هل سترتدي القميص رقم 10 ؟ .. هازارد يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل سترتدي القميص رقم 10 ؟ .. هازارد يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد، إنه تحدث مع كورتوا حارس الفريق كثيراً، وأنه اخبره عدم التردد أبداً لان ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم.

وواصل هازارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص به : "كورتوا صديقي والجميع يعرف ذلك، وسعيد جداً بتواجده معي في ريال مدريد ومنتخب بلجيكا".

وتابع : " تحدثت مع لوكا مودريتش لاعب خط وسط الفريق، وطلبت منه ان يعطيني الرقم 10 مازحاً لكنه رفض"..