رياضة | هازارد يشكف موعد بدأ المفاوضات مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يشكف موعد بدأ المفاوضات مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد عن التوقيت التي بدأت خلاله المفاوضات، من أجل الإنضمام إلى النادي الأبيض في تلك الفترة.

وقال هازارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "كل شيء بدأ الموسم الماضي بعد كأس العالم، وقررت البقاء في تشيلسي لمساعدتهم وحققت الدوري الأوروبي، والان حان وقت ريال مدريد".

وواصل : "تحدث بيريز رئيس نادي ريال معي خلال حفل تكريم في بداية السنة، وقال لي عليك أن تأتي إلى ريال مدريد، وكنت سعيد جدا".