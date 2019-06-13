اخبار الرياضه

رياضة | هازارد يشكف موعد بدأ المفاوضات مع ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يشكف موعد بدأ المفاوضات مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد عن التوقيت التي بدأت خلاله المفاوضات، من أجل الإنضمام إلى النادي الأبيض في تلك الفترة.

وقال هازارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "كل شيء بدأ الموسم الماضي بعد كأس العالم، وقررت البقاء في لمساعدتهم وحققت الدوري الأوروبي، والان حان وقت ريال مدريد".

وواصل : "تحدث بيريز رئيس نادي ريال معي خلال حفل تكريم في بداية السنة، وقال لي عليك أن تأتي إلى ريال مدريد، وكنت سعيد جدا".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا