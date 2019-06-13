رياضة | هازارد يتحدث عن تسديد ركلات الترجيح في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يتحدث عن تسديد ركلات الترجيح في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد، عن اللاعب الذي سيسدد ركلات الترجيح في الموسم المقبل مع الفريق، خاصة وأنه كان المسدد الرئيسي في تشيلسي قبل قدومه.

‏وقال هازارد في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير: "انا لاعب جديد في الفريق، والقائد سيرخيو راموس هو من يسدد ركلات الجزاء وهو يسدد بطريقة مميزة".

يذكر أن سيرجو راموس هو المسدد الرئيسي لنادي ريال مدريد، وذلك عقب رحيل كريستانو رونالدو عن الفريق.