رياضة | مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر اليوم 23-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر اليوم 23-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح ملعب الدفاع الجوي أبوابه لاستقبال أولى مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة قوية بين منتخب السنغال ضد تنزانيا الأحد الموافق 23 يونيو الجاري ببطولة امم افريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

منتخب تنزانيا في المشاركة الثانية له يحاول إظهار قدرته ورغبته في الظهور بشكل مميز تحت القيادة الفنية لأسطورة نادي الزمالك الاسبق إيمانويل امونيكي، مشاهدة مباراة تنزانيا ضد السنغال بث مباشر في بطولة افريقيا.

تنطلق مباراة السنغال ضد تنزانيا مساء يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يونيو الحالي، على ملعب الدفاع الجوي وتحديدا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت البحرين، الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليمن، الساعة الثامنة مساء بتوقيت بتوقيت العراق، الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، الساعة التاسعة مساء بتوقيت سلطنة عمان، الساعة السابعة مساء بتوقيت سوريا، الساعة الخامسة مساء بتوقيت موريتانيا، الساعة الخامسة بتوقيت المغرب.

قائمة منتخب تنزانيا للمعترك الإفريقي:

حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) - ميتاتشا مناتا (مباو التنزاني) - (أرون كالامبو (السجون التنزاني)

الدفاع: حسن رمضاني (نكانا الزامبي) -أجيري موريس (عزام التنزاني) - كيلفن يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) - علي متوني (ليبولي التنزاني) – جاديل كاماجي ميشيل (يانج أفريكانز)

الوسط: حميد ماو (بتروجت المصري) - فيصل سالوم (يانجم أفريكانز التنزاني) - مدثر يحيى (عزام التنزاني) - فيسينت فيليبو (مباو التنزاني) - إراستو نيوني (سيمبا التنزاني)

الهجوم: محمد حسين (سيمبا التنزاني) - فرانك دومايو (عزام التنزاني) - يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) - جون بوكو (سيمبا التنزاني) – توماس أوليمونجو (شبيبة الساورة الجزائري) - فريد موسى (تينيريفي) - عبد الله موسى (بلاك بول الإنجليزي) سيمون مسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) - مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) - رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني)

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الو سيسيه هو المدرب الحالي لمنتخب السنغال أو ما يطلق عليهم اسود التيرانجا، وهو منتخب يضم اسماء كبيرة في مقدمتهم ساديو ماني الذي حقق دوري ابطال اوروبا منذ عدة ايام مع ليفربول الإنجليزي على حساب توتنهام هوتسبير ، مشاهدة مباراة السنغال ضد تنزانيا.

تايم سبورت هي قناة جديدة مصرية أعلنت منذ أيام أنها ستقوم بنقل فاعليات بطولة الامم الافريقية مباشرة ولكن ستكون عبر التردد الارضي ويمكنكم شراء "اريال" ومشاهدة البث الارضي بكل سهولة من اجل مشاهدة ممتعة ووجبة دسمة للمشاهد المصري، هذا بالإضافة إلى نقل مباريات بطولة امم افريقيا عبر قنوات بي إن سبورت حيث خصصت قنوات بي إن سبورت ماكس لتغطية الفاعليات ولعل مباراة تنزانيا ضد السنغال ستكون واحدة من ضمن المباريات المنقولة عبر بي إن سبورت ماكس 1.

ومن الاسماء التي يعول عليها المنتخب كيتا بالدي نجم انتر ميلان الايطالي وصاحب الجودة والفاعلية في خط الوسط بالنسبة لمنتخب السنغال الذي يأمل في التتويج باللقب هذه النسخة.

قائمة منتخب السنغال:

حراسة المرمى: عبد الله ديالو "ستاد رين" – ألفريد جوميس "سبال" – إدوارد ميندي "ريمس".

الدفاع: كاليدو كوليبالي "نابولي" – موسى واجي "برشلونة" – لامين جاساما "جوتيزبي سبور" – ساليف سانيه "شالكه" – شيخو كوياتيه "كريستال بالاس" – يوسف سابالي "بوردو" – ساليو سيس "فالنسيان" – بابي أبو سيسيه "أوليمبياكوس".

الوسط: هنري سافييت "بورصا سبور" – إدريسا جاي"إيفرتون" – بادو نداي "جالاتا سراي" – كيربن دياتا "كلوب بروج" – ألفريد نداي "مالاجا" .

الهجوم: إسماعيليا سار "استاد رين" – كيتا بالدي "إنتر ميلان" – سادا تيوب "نيمس" – موسى كوناتي "أميان" – مباي نيانج "ستاد رين" – مباي دياني "جالاتا سراي" – ساديو ماني "ليفربول".