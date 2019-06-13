اونلاين | "يلا شوت" مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا كورة لايف CAF (بث مباشر) مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا LIVE EGYPT

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"يلا شوت" مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا كورة لايف CAF (بث مباشر) مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا LIVE EGYPT

خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم الخميس 13 يونيو 2019، وذلك في إطار ودي خارج أي حسابات رسمية، بينما في إطار استعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر لها بعد عدة أيام قليلة على الأراضي المصرية، وستكون مباراة مصر وتنزانيا مباشر بمثابة اختبار حقيقي للفراعنة قبل البطولة الكبرى، وسيستضيف مباراة اليوم ملعب برج العرب بالاسكندرية.

"يلا شوت" مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا كورة لايف CAF (بث مباشر) مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا LIVE EGYPT

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا مباشر متاحاً عبر قناتي On Sport HD 1 وTime sport، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق حاتم بطيشة، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

"يلا شوت" مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا كورة لايف CAF (بث مباشر) مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا LIVE EGYPT

خاض منتهب مصر آخر مبارياته أمام نيجيرياً ودياً، وخسروا بهدف دون رد خارج ديارهم، وتأهل الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا عن المجموعة العاشرة رفقة تونس، وستكون تلك المباريات الودية التي سيخوضها منتخب مصر في اطار استعداداتهم لكأس الأمم، ويذكر بأن الفراعنة يتواجدون في مقدمة المجموعة الأولى بكأس الأمم رفقة الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.

"يلا شوت" مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا كورة لايف CAF (بث مباشر) مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا LIVE EGYPT

حظي منتخب تنزانيا بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا هذا الموسم بعدما تمكن من التأهل عن المجموعة الـ12 بجانب أوغندا الذي تصدر المجموعة بـ13 نقطة، حيث تمكن من حصد ثمانِ نقاط جمعهم من انتصارين وتعادلين وخسر في مرتين، وأوقعت القرعة المنتخب التنزاني بالمجمعة الثالثة رفقة الجزائر وكينيا والسنغال.

لن تشهد قائمة منتخب مصر في المباراة الودية أمام تنزانيا غياب أي لاعب بداعي الإصابة، حيث تعافى جنش بعد الكدمة التي تعرض لها أثناء التدريبات، واستبعد خافيير أجيري نجم المنتخب محمد صلاح من هذا اللقاء حتى يتحصل على فترة راحة مثالية، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب المكسيكي لخوض هذا اللقاء.

سيكون المدرب معتمداً على عاملي الخبرة والشباب، حيث سيدفع باللاعب أحمد حجازي ومحمود علاء في الدفاع، ومن أمامهم نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، طارق حامد، وفي قلب الهجوم مروان محسن، محمود تريزيجيه، وليد سليمان، ليكون التشكيل المتوقع كاملاً على النحو التالي.

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تشكيل منتخب مصر | 4-3-3

محمود جنش

أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي

نبيل عماد دونجا – عبدالله السعيد – طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه – مروان محسن – وليد سليمان

تشكيل منتخب تنزانيا | 4-3-3

عيسى مانولا

جاديل ميشيل – كيلفين يونداني – أجري موريس – حسن كيسي

فريد موسى – إيراستو نيوني – موداثيري يحيى

مبوانا ساماتا – سيمون مسوفا – جون بوكو