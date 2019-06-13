اونلاين | يلا شوت 7sry موعد مشاهدة ماتش مصر وتنزانيا مباشر اليوم الخميس 13 يونيو 2019 علي قناة On sport وقناة time sports يلاشوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت 7sry موعد مشاهدة ماتش مصر وتنزانيا مباشر اليوم الخميس 13 يونيو 2019 علي قناة On sport وقناة time sports يلاشوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة مصر وتنزانيا الان، ننشر لكم الان موعد متابعة مباراة مصر ضد تنزانيا مباشر اليوم الخميس 13 يونيو 2019 اللقاء الودي القوي والفريد من نوعها، لقاء استعداد مصر لستقبال بطولة كأس الامم الافريقية، التي تلعب في مصر ابتداء من يوم 21 يونيو الجاري 2019، بلقاء منتخب مصر مع زيمبابوي.

وقد يبدء منتخب الفراعنة مشوارهم في بطولة امم افريقيا 2019 بودية تنزانيا اليوم علي الجانب يدخل منتخب مصر لقاء ودي اخر جديد من نوعه مع غينيا يوم 16 يونيو في التاسعة مساءً أيضًا، حيث يحاول المدير الفني للفراعنة بوضع تشكيلة جديدة لكي يبدء بها البطولة القوية، ونلاحظ في التشكيلة استبعاد الفرعون الصغير محمد صلاح.

موعد مشاهدة ماتش مصر وتنزانيا

ومن المقرر ان ينطلق ماتش مصر ضد تنزانيا اليوم الخميس الموافق 13-6-2019 وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين، علي ان تقوم قناة اون سبورت بجانب قناة تايم سبورت بنقل هذة المباراة القوية ولم يتم تحديد معلق اللقاء حتي الان.

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نتيجة مباراة مصر وتنزانيا

تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة اليوم.

والجدير بالذكر ايضا فقد تستضيف مصر النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة، وستكون هذة البطولة حماسية للغاية، ويمكنك الحصول علي تذاكر البطولة عبر موقع تذكرتي.

ومن جانبة يطمح منتخب الفراعنة إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، خصوصا وان هذة البطولة ستقام داخل مصر.