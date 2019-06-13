شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة طباعة قميص هازراد في ريال مدريد والان مع التفاصيل

نشرت ريال مدريد فيديو للحظة طباعة قميص لاعبه الجديد إيدين هازارد، بدون أرقام، والذي انتقل لصفوف ريال مدريد من تشيلسي مقابل 120 مليون يورو. وطبع قميص هازارد بدون أرقام، لعدم استقرار على رقمه النهائي.



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