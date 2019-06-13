شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يقود هجوم المنتخب أمام تنزانيا (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشكيل الفريق في المباراة الودية المقرر إقامتها مساء اليوم أمام منتخب تنزانيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها في مصر يوم 21 من الشهر الجاري.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى، الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف، خط الوسط: نبيل «دونجا»، طارق حامد، أمامهم ثلاثي وسط مهاجم: عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان، ويقود الهجوم أحمد على.