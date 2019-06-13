شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر يريد ضم مهاجم «مونبلييه» لقائمته في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، بضم أندي ديلور، مهاجم مونبلييه الفرنسي، إلى قائمة «محاربي الصحراء» النهائية، التي تشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، بدلًا من اللاعب هاريس بلقبلة المستبعد.

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وذكر موقع «دي زد فوتبول» الجزائري، اليوم الخميس، أن بلماضي استبعد بلقبلة بالفعل من قائمة الـ23، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حدد مهلة لإعلان القوائم وتقديمها قبيل البطولة.

لكن الجزائر حاولت تقديم اسم ديلور في الساعة الحادية عشرة قبيل ساعة واحدة من انتهاء مهلة منتصف الليل، ولا يزال من غير المعلوم ما إذا كان ستصدر موافقة أم لا.

وطُرح أيضا اسما اللاعبين سفير تايدر ومحمد بن خماسة لاستدعائهما مكان بلقبلة، لكن طلب الجزائر ينتظر الآن رد الكاف.