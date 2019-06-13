تقارير: إنتر يتفاوض مع مانشستر يونايتد لضم لوكاكو

دخلت إدارة إنتر الإيطالي، في مفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية أن إنتر توصل لاتفاق بالفعل بشأن الشروط الشخصية للوكاكو، الذي يعتبر الخيار الأول لأنطونيو كونتي مدرب الفريق الإيطالي لقيادة هجوم إنتر في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر اتفق مع لوكاكو على حصوله على 5ر7 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة لمكافآت أخرى، على أن تبلغ مدة التعاقد حتى عام 2024.

أضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد سوف تتمسك بالحصول على 70 مليون يورو على الأقل للاستغناء عن لوكاكو.

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في غضون ذلك، أعرب لوكاكو /26 عاما/ عن رغبته في اللعب بالدوري الإيطالي خلال تصريحات أدلى بها لمحطة (سبورت ميدياسيت).

وقال لوكاكو "كنت دائما من كبار المعجبين بالدوري الإيطالي. كنت احلم باللعب في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي".

أوضح اللاعب البلجيكي "الدوري الإيطالي هو دوري مفضل بالنسبة لي بخلاف الدوري الإنجليزي – أحب إيطاليا. أعتقد أن الدوري الإيطالي عاد الآن لمكانته المرموقة لاسيما بعد انضمام كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الموسم الماضي".

وأضاف لوكاكو "قيام كونتي بتدريب إنتر هو أمر جيد للغاية حقا، لأنه بالنسبة لي أفضل مدرب في العالم".