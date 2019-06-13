الهلال يرصد 15 مليون يورو لإبقاء كارليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
رفض نادي الهلال الدخول في مزايدات مالية مع أندية أخرى بشأن تجديد عقد اللاعب البيروفي الدولي أندريه كارليو للموسم الكروي الجديد.
وأكدت مصادر لـ «مكة» أن الهلال حدد عرضه المالي لنادي بنفيكا البرتغالي بـ15 مليون يورو ولن يزايد على ذلك.
وكان اللاعب أبدى من خلال معسكر منتخب بلاده التحضيري لبطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق غدا رغبة في الاستمرار مع الهلال، ولا سيما أن عائلته أبدت راحتها بالعيش في السعودية.
من جهته أكد وكيل أعمال اللاعب أليو كاساريتو في مقابلة مع راديو كابيتال، بحسب ما نقلته صحيفة depor البيروفية، وجود عروض عدة أمام كارليو من أندية فرنسية وإنجليزية، على الرغم من اهتمام الهلال بالتجديد مع اللاعب لموسم آخر، ورغم انشغال النادي بالعملية الانتخابية التي يمر بها في الوقت الحالي.
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